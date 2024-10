Seriate, esplosione in un garage: ferito in gravi condizioni un uomo di 46 anni

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, si è verificata una grave esplosione all’interno di un domicilio privato, un garage in via Comonte 4 a Seriate. Un 46enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Esplosione in un garage a Seriate

Dalle prime indiscrezioni emerse dopo il tragico evento, al momento dell’esplosione sembrerebbe che il 46enne stesse maneggiando delle soluzioni chimiche, nello specifico dei fertilizzanti. Sarebbero state proprio queste a causare l’esplosione.

L’uomo rimasto ferito avrebbe riportato ustioni di secondo grado al volto e al torace e anche traumi multipli alle braccia. Immediato è stato il suo trasferimento all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso.

Il boato dopo l’esplosione e la chiamata ai soccorsi

L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando un passante ha udito un forte boato e ha contattato il numero d’emergenza 112. Sul posto sono giunti i carabinieri di Bergamo, i vigili del fuoco del comando centrale cittadino, un’automedica e un’ambulanza.

