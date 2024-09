Un'esplosione di un impianto di refrigerazione ha provocato un incendio nel pastificio Rana.

A partire dal tardo pomeriggio odierno, i pompieri sono stati all’opera presso la fabbrica di pasta Rana situata a San Giovanni Lupatoto, Verona, a seguito di un incendio generatosi a causa dell’esplosione di un impianto refrigerante. Fortunatamente, non si registrano feriti. Due teams di pompieri provenienti da Caldiero e Verona, attrezzati con due autosquadre, un’autobotte, una scala mobile, un veicolo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e sedici operatori assistiti dal responsabile di turno, hanno avuto successo nel contenere e spegnere il rogo, impedendo così la diffusione dell’incendio ad altre aree della fabbrica. In questo momento, sono ancora in atto le attività dei pompieri per garantire la sicurezza di una valvola di erogazione d’ammoniaca danneggiata dall’esplosione.