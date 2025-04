Non è la prima volta che Josè Mourinho perde la testa. Questa volta è accaduto in Turchia, dove lo Special One allena il Fenerbahce. Alla fine della partita persa contro il Galatasaray, il tecnico ex Inter e Roma si è reso protagonista di un gesto folle: ecco cosa è successo.

Mourinho tira il naso all’allenatore avversario: la reazione shock

Alla fine del derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray, Josè Mourinho ha perso la testa. Il tecnico portoghese ha infatti dato il via a una rissa, fermata solo dall’intervento delle forze dell’ordine. Il tecnico portoghese ha raggiunto sul campo l’allenatore avversario, Okan Buruk, e lo ha tirato per il naso. Il tecnico del Galatasaray è crollato poi platealmente sul campo, da quanto si vede nelle immagini. Il commento di Buruk nel dopo gara: “dovevamo darci la mano, invece la usata per stringermi il naso da dietro. Non è un gesto elegante ma resta cosa di campo. Non voglio dargli troppa importanza.”

Mourinho rischia una lunga squalifica

Dopo il brutto gesto di cui si è reso protagonista, Josè Mourinho rischia ora una lunga squalifica da parte della giustizia sportiva turca. Ecco il commento di Mauro Icardi, attaccante del Galatasasry: “non giocano solo a pallamano, fanno anche pugilato!”