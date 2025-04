Roberta Mazzuoli, 48 anni, è morta la scorsa settimana in una clinica privata di Arezzo. La donna doveva essere sottoposta a un intervento agli occhi considerato di routine. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia, ecco i risultati.

Arezzo, donna morta per un intervento agli occhi: l’autopsia svela la verità

Si chiamava Roberta Mazzuoli, aveva 48 anni ed era Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. La donna è deceduta la scorsa settimana nella clinica privata San Giuseppe Hospital di Arezzo, dove doveva sottoporsi a un intervento agli occhi considerato di routine. I medici non hanno potuto nemmeno iniziare l’intervento in quanto Roberta Mazzuoli, dopo la prima somministrazione di anestetico, ha avuto una forte crisi respiratoria che l’ha portata alla morte. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia di cui si attendono i risultati in modo da poter capire cosa ha causato il decesso della 48enne.

Arezzo, donna morta per un intervento agli occhi: tre medici indagati

In attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo di Roberta Mazzuoli, sono tre al momento i medici indagati per omicidio colposo, ovvero tre anestesisti. Il primo è l’anestesista che era in sala all’inizio, il secondo è colui che è intervenuto quando la situazione stava precipitando, il terzo è l’anestesista che aveva seguito la donna nella pre ospedalizzazione. Nessun altro medico è coinvolto perché l’intervento chirurgico non è mai cominciato. Le indagini dovranno accertare se la morte della 48enne sia stata a causa di un errore dei medici o se invece è stata una fatalità.