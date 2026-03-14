Serie A, oggi Inter-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Inter-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Inter e Atalanta tornano in campo in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, a San Siro si gioca uno dei big match della ventinovesima giornata di campionato. Entrambe le squadre vanno a caccia del riscatto: la squadra di Chivu arriva dalla sconfitta nel derby contro il Milan, i bergamaschi ...

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Inter e Atalanta tornano in campo in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, a San Siro si gioca uno dei big match della ventinovesima giornata di campionato. Entrambe le squadre vanno a caccia del riscatto: la squadra di Chivu arriva dalla sconfitta nel derby contro il Milan, i bergamaschi dal pesante ko nell’andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Atalanta, in campo alle 15:

INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Palladino.

Inter-Atalanta sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.

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