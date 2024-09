Sex roulette, ragazza resta incinta a 14 anni: il caso

Una ragazza di soli 14 anni è rimasta incinta dopo aver partecipato a una pericolosa sfida social, conosciuta come “Sex Roulette”.

Questo gioco, che incoraggia i partecipanti a intrattenere rapporti sessuali non protetti con sconosciuti, ha destato preoccupazione tra esperti e genitori. La vicenda è stata riportata dall’agenzia Adnkronos attraverso l’avvocato Marina Condoleo, che rappresenta la famiglia della giovane. Condoleo è anche parte dell’organizzazione Road to Green, che ha avviato un programma educativo nelle scuole chiamato “Legal Love”, volto a sensibilizzare gli adolescenti sui rischi delle sfide online. La “Sex Roulette” ha origini tra i giovani benestanti di Belgrado e si è rapidamente diffusa in Spagna, Regno Unito e ora in Italia. Le regole del gioco sono inquietanti: chi rimane incinta “perde”, e in alcune varianti, uno dei partecipanti è sieropositivo, aumentando il rischio di malattie sessualmente trasmissibili.

La ragazza ha confessato all’avvocato di non sapere chi fosse il padre del bambino, evidenziando la mancanza di consapevolezza e responsabilità tra i partecipanti. Condoleo ha sottolineato che la giovane si sente non solo turbata per la gravidanza, ma anche per aver “perso” la sfida, rivelando una pressione sociale devastante. Questo caso mette in luce l’urgenza di educare i giovani sui rischi delle sfide social e sull’importanza della consapevolezza nelle relazioni interpersonali. Un incontro su questo tema si terrà il 26 settembre in Campidoglio, dove verranno presentati dati e casi relativi a questa problematica crescente.