Siccità: sindaco Caltanissetta scrive a Sicilacque, 'stanchi di una rete colabrodo'

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha scritto a Siciliacque, l'ente gestore per la distribuzione idrica che rifornisce la città, chiedendo di intervenire: "Siamo stanchi di una rete colabrodo che arreca gravi disservizi". La distribuzione è stata ulteriormente interrotta per altri due giorni a causa di guasti alla condotta. "Quello che viviamo è un quotidiano paradosso perché, dopo tanti mesi di siccità, finalmente abbiamo l'acqua nelle vasche di raccolta ma i nostri rubinetti continuano a restare asciutti per un disservizio strutturale – ha ribadito il sindaco -. Chiediamo che Siciliacque provvedi a sistemare la rete definitivamente per garantire ai cittadini di Caltanissetta una distribuzione costante. Vogliamo conoscere i motivi che portano l'ente gestore a non intervenire con azioni efficaci e risolutivi facendo subire, a utenti privati e imprese, un'interruzione periodica e a un conseguente disservizio dovuto ad acqua che inevitabilmente arriva non potabile. Ciò aumenta il tempo di carenza idrica e sporca le vasche di raccolta. Adesso basta, bisogna agire".