Sicurezza: Calenda, 'risoluzione unitaria? La esamineremo senza pregiudizi'**

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Non conosco la risoluzione. La esamineremo senza pregiudizi come sempre facciamo". Carlo Calenda, interpellato dall'Adnkronos, risponde così sul mandato di Giorgia Meloni ai capigruppo di maggioranza di proporre una "risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni del ministro Matteo Piantedosi".
