Sicurezza: Lega, 'in pacchetto norme su giovani stranieri che violano leggi'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – "Non solo la norma anti-coltelli e l’introduzione del reato per chi non si ferma all’alt delle Forze dell’Ordine: nel pacchetto sicurezza la Lega vuole inserire specifiche novità per i giovani stranieri che violano le leggi. Nello specifico: basta ricongiungimenti familiari facili, taglio dei benefici dell’accoglienza per i ragazzi che commettono reati, rimpatri più efficaci per i minori arrivati in Italia senza parenti.

Per la Lega sono proposte prioritarie". Lo sottolinea un comunicato del Carroccio.