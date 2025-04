Sicurezza: Ok definitivo Camera a legge su libertà sindacale

Sicurezza: Ok definitivo Camera a legge su libertà sindacale

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Con 222 voti a favore la Camera ha approvato all'unanimità in via definitiva la legge per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. ...