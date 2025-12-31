Ieri, martedì 30 dicembre 2025, Alfonso Signorini è stato inscritto nel registro degli indagati. Il conduttore e direttore di Chi è infatti indagato per estorsione e violenza sessuale. Ecco cosa hanno detto i suoi legali a Tg1 e LaPresse.

Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale: parlano i legali del conduttore a LaPresse

Il 2025 sta finendo nel peggiore dei modi per Alfonso Signorini che, dopo le accuse mosse da Fabrizio Corona, si ritrova ora a essere indagato dalla Procura di Milano per estorsione e violenza sessuale.

Gli avvocati del conduttore, tramite una nota affidata all’agenzia di stampa LaPresse hanno fatto sapere che Signorini è tranquillo e che l’accusa di violenza è assurda: “sono accuse irreali e balorde, così come sono balordi gli autori della denuncia. Nei confronti di questa denuncia abbiamo zero preoccupazioni. In queste accuse non vi è alcuna base reale. Ho sentito Alfonso, è tranquillo, assolutamente tranquillo. Ci ho parlato per diverse ore. Signorini non sarebbe capace di usare violenza nemmeno contro una zanzara d’estate. Siamo a completa disposizione della Procura”, ha affermato Domenico Aiello.

Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale: parlano i legali del conduttore al Tg1

Ieri, dopo la notizia che Alfonso Signorini è indagato, al Tg1 hanno mandato in onda un servizio in merito, dunque sull’apertura delle indagini nei confronti del conduttore e direttore di Chi, senza mai, nel servizio, menzionare il Grande Fratello. Durante il servizio, la giornalista Claudia Antinoro, ha anche riportato le dichiarazioni dei legali di Signorini: “l’apertura delle indagini è un atto dovuto, anche a tutela dell’indagato, che intanto si è autosospeso da Mediaset. Siamo in grado di dimostrare che la ricostruzione è tanto balorda quanto gli autori della denuncia.”