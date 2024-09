"Simon & The Stars", l'elenco dei segni zodiacali più propizi dal 23 al 29 settembre.

Nella settimana dal 23 al 29 settembre, Simon & The Stars, nel programma Citofonare Rai Due, classifica i segni zodiacali dalla posizione meno fortunata alla più fortunata: Capricorno (12°), Ariete (11°), Pesci (10°), Sagittario (9°), Leone (8°), Toro (7°), Vergine (6°), Bilancia (5°), Cancro (4°), Acquario (3°), Gemelli (2°) e Scorpione (1°). I Capricorni possono aspettarsi sfide sul lavoro e tensioni rapportuali, mentre gli Scorpioni saranno più carismatici che mai con l'arrivo di Venere nel loro segno. I Gemelli risalgono in classifica, avendo possibilità di ottenere pagamenti e guadagni a lungo attesi, mentre l'Ariete affronterà conflitti e contrasti. Comunque, ogni segno avrà delle opportunità da sfruttare e ostacoli da superare durante la settimana.

Attraverso lo specchio degli astri, Simon & The Stars ha elencato i segni zodiacali più fortunati dal 23 al 29 settembre durante il programma Citofonare Rai Due. L’astrologo ha fatto un’analisi dettagliata di cosa potrebbe presentare la settimana per i vari segni zodiacali, dal Capricorno, che purtroppo si trova in fondo alla classifica, allo Scorpione, che occupa la prima posizione.

Ecco un riassunto dell’oroscopo settimanale di Simon & The Stars:

12°, 11°, 10° e 9° posizione: Capricorno, Ariete, Pesci, Sagittario.

Per i nati sotto il segno del Capricorno, classificati al 12° posto, la settimana potrebbe portare delle sfide. In particolare, si prevedono possibili tensioni lavorative verso metà della settimana, soprattutto se si hanno rapporti problematici con i colleghi o i superiori. Attenzione anche a possibili disguidi con documenti. Il desiderio di indipendenza e di gestione personale degli affari è forte, ma evidenzia la necessità di condividere alcuni obiettivi con le persone adatte. Se alcune collaborazioni precedenti non hanno dato i frutti sperati, alcune nuove opportunità potrebbero rafforzare la tua posizione. Per quanto riguarda l’amore, ci sono prospettive di miglioramento.

Ariete, occupate l’11° posto: avrete a che fare con il Sole e Mercurio in opposizione, e Marte in quadratura. Ci sono possibilità che possiate irritarvi o avere discussioni animate con il vostro partner o colleghi. Cercate di trovarvi su la stessa lunghezza d’onda con chi avete di fronte. Se c’è qualcosa che non va, rivolgetevi direttamente alla persona interessata senza coinvolgere altri. L’amore, però, va meglio e le nuove storie procedono a pieno ritmo.

Alla 10° posizione ritroviamo i Pesci: potreste dover far fronte a problemi burocratici questa settimana. Potrebbero arrivare bollette che sembrano errate – cercate di approfondire, potreste scoprire errori a vostro vantaggio. Si prevedono incontri e nuove relazioni sentimentali, forse direttamente sul posto di lavoro. Venere è con voi, quindi non abbiate paura di lanciarvi. Giorni come mercoledì 25 e giovedì 26 potrebbero portare nuove opportunità, come la risoluzione di questioni riguardanti acquisti, prestiti, premi assicurativi o di produzione.

Sagittario, siete al 9° posto: sul fronte lavorativo, se state aspettando conferme o risultati, potreste ricevere delle novità. Se state cercando lavoro, tenete un occhio agli annunci. All’inizio della settimana, potrebbe esserci una decisione da prendere o un compromesso da accettare che inizialmente potrebbe non incontrare il vostro favore. Potreste anche essere chiamati a intervenire o a prendere il posto di qualcuno nel vostro ambiente di lavoro.

Simon & The Stars, Leone, Toro, Vergine e Bilancia occupano l’8°, 7°, 6° e 5° posto rispettivamente.

Posizione numero 8, Leone: Si nota un progresso rispetto alle ultime settimane. Non rifiutate le offerte che vi vengono proposte, anche se non le percepite al vostro livello. Si prevede una settimana impegnativa, è necessario predisporre dei piani per il futuro. Alcuni stanno pianificando un debutto o un’innovazione, altri stanno per affrontare un cambiamento che spesso implica un trasloco del posto di lavoro.

Posizione numero 7, Toro: Una leggera flessione rispetto alla scorsa settimana. Non mancate di energia, dovete solo imparare a dirigerla. Se avete delle novità lavorative da gestire, non soffermatevi sul fatto che sono di piccola entità. Nella sfera amorosa, se qualcosa non vi torna, comunicate le vostre perplessità anziché chiudervi in voi stessi. È tempo di riprendere in mano le redini della vostra vita, Toro! È emerso qualche affare, opportunità e progetto lavorativo nei giorni di settembre, e alcuni di voi stanno addirittura mirando a spostarsi in un altro luogo.

Posizione numero 6, Vergine: Registrate anche voi una lieve flessione. Questa settimana si prevede un aumento delle spese, soprattutto nel campo dell’abitazione e della famiglia. Tuttavia, non preoccupatevi, si tratta di investimenti che frutteranno interessi. Se ci sono delle riparazioni da effettuare, non esitate a farle. È come il primo giorno di scuola. Ci sono state molte innovazioni e modifiche lavorative di recente, quindi è del tutto naturale sentirsi disorientati a volte.

Bilancia occupa il quinto posto: Siete in uno stato di confusione interiore. Mentre avete un surplus di energia e vitalità grazie al sole e Mercurio nel vostro segno, avete paura di mettervi sotto i riflettori e di non essere pronti. Però, questo è il momento di tornare sulla scena e farsi notare. Vari progetti e opportunità si riattivano a lavoro, e se stai aspettando una risposta o un pagamento, ottenere ciò non sarà difficile.

Dal 1° al 4° posto abbiamo Scorpione, Gemelli, Acquario, Cancro.

Il Cancro è al quarto posto: State salendo in classifica. Anche se l’attività lavorativa diventa più intensa e gli impegni si moltiplicano, vedrete una crescita. Venere ritorna a sostenerci. Se ci sono state tensioni o difficoltà, da questa settimana le cose miglioreranno. Questo è un periodo di transizione che serve da ponte verso il futuro, e quindi ogni azione fatta ora (o nel prossimo futuro) ha un grande potenziale di crescita che si manifesterà nei mesi a venire.

Alla terza posizione c’è l’Acquario: Dopo settimane di apatia, avrete una rinascita di energia e vitalità. Vedrete risultati economici migliori del previsto. Sole e Mercurio in buon aspetto portano un’ondata di ottimismo nel lavoro. Però, cercate di basare questo ottimismo su basi concrete e profittevoli, Saturno nel settore economico continua a spingere verso una gestione più razionale. L’amore si raffredda un po’, se avete tergiversato su questioni di coppia, ora dovete fare una scelta e il partner potrebbe richiedere delle risposte.

Gemelli, siete risaliti dall’ultima alla seconda posizione, un balzo di undici gradini. È possibile che giungano i pagamenti e i guadagni a lungo attesi. In questo periodo è opportuno immergersi nella società e tentare attività nuove. Se stavate cercando l’attenzione di una persona che non si mostrava disponibile, potrebbe ora mostrarsi interessata. Sole e Mercurio tornano a favorirvi, un rivolgimento che vi aiuta a gestire meglio i vostri impegni. Un problema recente con un intermediario può ora essere risolto, potreste addirittura suggerire voi una soluzione “organizzativa” che alla fine sarà apprezzata da tutti.

Re Scorpione, siete al primo posto. Sta per iniziare un periodo favorevole sul fronte professionale, che vi porterà alla ribalta. Alcune delle vostre richieste potrebbero essere accolte. Con l’arrivo di Venere nel vostro segno, diventerete più affascinanti e carismatici che mai. Un segnale positivo si muoverà all’inizio della settimana, a volte legato a “cambiamenti”, modifiche di programma o questioni finanziarie che in qualche modo vi favoriscono. Tra mercoledì 25 e giovedì 26 potrete trarre il massimo beneficio da questo momento favorevole per qualsiasi progetto intendiate portare avanti.