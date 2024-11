Siracusa, 16enne accoltella un giovane di 19 anni per aver offerto una sigare...

Un 16enne è finito in carcere dopo aver accoltellato un giovane a Siracusa, reo di aver offerto una sigaretta alla sua fidanzata

Un 16enne è stato arrestato a Cassibile, in provincia di Siracusa, con l’accusa di aver accoltellato un 19enne per aver offerto una sigaretta alla sua fidanzata.

Accoltellamento per una sigaretta a Siracusa

Secondo le prime indiscrezioni, i fatti risalirebbero alla sera del 28 giugno scorso, quando in una discoteca a Siracusa sarebbe nata una lite tra un 16enne e un 19enne.

Il minorenne avrebbe prima colpito il giovane al volto e, a fine serata, intorno alle 2, lo avrebbe atteso fuori dal locale e lo avrebbe colpito ripetutamente alla schiena e al petto con un coltello.

L’aggressione sarebbe scaturita perché il 19enne avrebbe offerto una sigaretta alla fidanzata del minore.

I carabinieri della stazione di Cassibile hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta della Procura dei minori. Il giovane è stato trasferito presso l’istituto penale per minorenni di Catania-Bicocca.

Il responsabile era stato subito individuato e denunciato in stato di libertà, ma a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, è arrivata la misura cautelare.

Le indagini, grazie anche alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare l’autore del gesto.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato le ferite come serie ma non letali.