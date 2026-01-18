Siria: al-Shara incontra inviato Usa, imminente annuncio cessate il fuoco

Damasco, 18 gen. (Adnkronos) - Il presidente siriano Ahmad al-Shara ha incontrato a Damasco l'inviato statunitense in Siria, Thomas Burke, nel contesto dei combattimenti contro le forze curde nella provincia di Raqqa e in altre regioni. Secondo la dichiarazione presidenziale siriana, al-Shara &...

Damasco, 18 gen. (Adnkronos) – Il presidente siriano Ahmad al-Shara ha incontrato a Damasco l'inviato statunitense in Siria, Thomas Burke, nel contesto dei combattimenti contro le forze curde nella provincia di Raqqa e in altre regioni. Secondo la dichiarazione presidenziale siriana, al-Shara "ha ribadito l'unità e la sovranità della Siria su tutto il suo territorio, l'importanza del dialogo in questa fase e la necessità di ricostruire la Siria con la partecipazione di tutti i siriani".

Nel frattempo, SyriaTV ha citato il Ministro dell'Informazione siriano Hamza al-Mustafa, affermando che a momenti verrà fatto "un annuncio importante riguardante l'accordo di cessate il fuoco e l'integrazione delle forze delle Sdf nelle istituzioni statali".