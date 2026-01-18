Siria: al-Sharaa, 'raggiunta prima intesa, domani incontro con comandante Sdf'

Damasco, 18 gen. (Adnkronos) - Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa ha dichiarato che un incontro programmato con Mazloum Abdi, comandante delle Sdf, è stato rinviato a domani a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Al-Sharaa ha aggiunto che, nonostante il ritardo, i contatti sono c...

Damasco, 18 gen. (Adnkronos) – Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa ha dichiarato che un incontro programmato con Mazloum Abdi, comandante delle Sdf, è stato rinviato a domani a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Al-Sharaa ha aggiunto che, nonostante il ritardo, i contatti sono continuati a distanza e che è stata raggiunta una prima intesa a distanza.