Siria: Damasco, 'un accordo con i curdi su roccaforte di Hassake'

Damasco, 20 gen. (Adnkronos/Afp) – La presidenza siriana ha annunciato un "accordo" con i curdi riguardo la roccaforte di Hassaké (nord-est), assicurando che l'esercito non entrerà nelle località curde di questa regione. In un comunicato, la presidenza precisa che i curdi hanno "quattro giorni, a partire da stasera", per proporre un piano per la "pacifica integrazione" della provincia di Hassaké nello Stato siriano.
