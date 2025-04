Siria: Erdogan,'chiunque cerchi di fomentare il conflitto si troverà di fronte a noi'

Ankara, 15 apr. (Adnkronos) - "Chiunque tenti di destabilizzare la Siria ci troverà al fianco del governo siriano. Non permetteremo che la Siria sia divisa. Non si tornerà alla situazione precedente all'8 dicembre". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, r...

Ankara, 15 apr. (Adnkronos) – "Chiunque tenti di destabilizzare la Siria ci troverà al fianco del governo siriano. Non permetteremo che la Siria sia divisa. Non si tornerà alla situazione precedente all'8 dicembre". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, riferendosi alla caduta del regime di Assad. "Chiunque cerchi di fomentare il conflitto in Siria si troverà di fronte a noi", ha avvertito, aggiungendo che "gli sviluppi in Medio Oriente sono significativi per il nostro Paese, la nostra sicurezza e la nostra economia".