Damasco, 18 gen. (Adnkronos) – Il governo siriano e le Sdf hanno concordato un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti e le forze delle Sdf si ritireranno a est dell'Eufrate. Lo riporta l'agenzia di stampa statale Sana
**Siria: governo annuncia il cessate il fuoco con le Sdf**
