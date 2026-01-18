Siria: inviato Usa, 'accordo cessate il fuoco è punto di svolta cruciale'

Damasco, 18 gen. (Adnkronos/Afp) - L'inviato statunitense Tom Barrack ha accolto con favore l'accordo che prevede una tregua annunciata tra il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e il leader curdo Mazloum Abdi, dopo che le forze governative hanno avanzato nelle zone controllate dai curdi ne...

Damasco, 18 gen. (Adnkronos/Afp) – L'inviato statunitense Tom Barrack ha accolto con favore l'accordo che prevede una tregua annunciata tra il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e il leader curdo Mazloum Abdi, dopo che le forze governative hanno avanzato nelle zone controllate dai curdi nel nord e nell'est del Paese.

"Questo accordo e il cessate il fuoco rappresentano un punto di svolta fondamentale, in cui gli ex avversari abbracciano la collaborazione invece della divisione", ha dichiarato Barrack su X.

L'inviato ha incontrato Sharaa a Damasco e Abdi ieri a Erbil, in Iraq.