Siria: le forze governative entrano nella città di Hassake controllata dai curdi

Damasco, 2 feb. (Adnkronos/Afp) – Le forze governative siriane sono entrate nella città di Hassaké, roccaforte delle forze curde nel nord-est del Paese, in virtù di un accordo tra Damasco e i curdi. Lo riferisce l'Afp. L'accordo annunciato venerdì prevede lo schieramento delle forze governative nella zona autonoma curda e l'integrazione delle sue forze e della sua amministrazione nello Stato siriano.