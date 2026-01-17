Damasco, 17 gen. (Adnkronos) – Le Forze democratiche siriane (Sdf) hanno annunciato un coprifuoco totale nella zona di Tabqa, nella campagna di Raqqa. Lo scrive al Jazeera. La decisione coincide con l'avanzata delle forze dell'esercito siriano verso la zona.
Home > Flash news > Siria: Sdf impongono il coprifuoco a Tabqa
Siria: Sdf impongono il coprifuoco a Tabqa
Damasco, 17 gen. (Adnkronos) - Le Forze democratiche siriane (Sdf) hanno annunciato un coprifuoco totale nella zona di Tabqa, nella campagna di Raqqa. Lo scrive al Jazeera. La decisione coincide con l'avanzata delle forze dell'esercito siriano verso la zona....