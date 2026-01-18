Siria: tregua non regge, già segnalati scontri fra Sdg e forze del regime

Damasco, 18 gen. (Adnkronos) - Fonti siriane hanno riferito di scontri tra le forze del regime e le Forze Democratiche Siriane (Sdf), legate alla minoranza curda, nell'area di al-Bakman, al confine amministrativo tra Deir ez-Zor e Hasaka. Le notizie sono emerse poco dopo la firma da parte del p...

Damasco, 18 gen. (Adnkronos) – Fonti siriane hanno riferito di scontri tra le forze del regime e le Forze Democratiche Siriane (Sdf), legate alla minoranza curda, nell'area di al-Bakman, al confine amministrativo tra Deir ez-Zor e Hasaka. Le notizie sono emerse poco dopo la firma da parte del presidente al-Sharaa di un accordo di cessate il fuoco tra le parti e l'integrazione delle Sdf nel Ministero della Difesa.

Un rapporto afferma che le Sdf hanno effettuato un attacco con droni e razzi, sottolineando che si tratta di una "violazione dell'accordo firmato con il governo siriano".