Siti sessisti: Ronzulli, 'spogliare con IA è stupro virtuale, ora c’è il carcere'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Un altro, disgustoso e agghiacciante sito che usa la tecnologia per violentare le donne. ‘Spogliare’ con l’intelligenza artificiale un volto, un corpo, una vita, senza consenso, non è intrattenimento, è uno stupro virtuale. A Frances...

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Un altro, disgustoso e agghiacciante sito che usa la tecnologia per violentare le donne. ‘Spogliare’ con l’intelligenza artificiale un volto, un corpo, una vita, senza consenso, non è intrattenimento, è uno stupro virtuale. A Francesca Barra, Maria De Filippi, Benedetta Parodi, Cristina D’Avena, Maria Elena Boschi e a tutte le donne coinvolte, famose o non famose, va la mia solidarietà e la mia vicinanza.

Ma se prima ci si poteva solo indignare per tutto questo, se prima la denuncia era solo un proforma perché i responsabili la facevano franca, ora, grazie alla nostra legge, che introduce il reato di deepfake, pagano con il carcere fino a 5 anni. Chi violenta con un clic è un criminale, non hacker”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.