Sla, Capponi (Calabria): "Formazione è welfare di prossimità"

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) – "E' un progetto importante perché mette al centro la figura di un paziente molto delicato, particolare". Quando si lavora con realtà "come la Aisla si realizzano cose meravigliose. La Sla", sclerosi laterale amiotrofica, "è una malattia degenerativa che ha un impatto molto forte non solo per la persona che ha avuto la diagnosi, ma soprattutto per la famiglia, che si trova a rivedere le dinamiche quotidiane. Dobbiamo essere quelli che rimangono, che curano: dobbiamo rimanere accanto al malato. Le terapie per i pazienti con Sla sono pesanti", per questo il caregiver, il familiare "è una figura fondamentale. Questo è il welfare di prossimità". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Calabria, Caterina Capponi, intervenendo oggi a Catanzaro alla cerimonia di consegna di diplomi al termine di 'Familiar-mente, il valore della cura', il corso di formazione per assistenti familiari realizzato dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) reggina in partnership con la Regione calabrese.

Il percorso, secondo Saveria Cristiano, dirigente del Dipartimento Salute e Welfare regionale, è stato "unico nel suo genere. La Regione Calabria ha il dovere di garantire i servizi al territorio, e non perdere occasione di fondi e finanziamenti" per creare "partecipazione attiva, condivisione delle competenze, corresponsabilità, condivisione". Aggiunge Anna Mancuso, dirigente dello stesso dipartimento: "Il partenariato, lavorare con un ente del Terzo settore è stata un'esperienza esaltante. Mi rende orgogliosa" aver aiutato a mettere "in campo un progetto che risponde ai bisogni del territorio calabrese". Con Aisla "abbiamo lavorato molto bene. C'è stata tutta la volontà di essere disponibili ad ascoltare le esigenze del malato. La co-progettazione è un valido strumento – conclude – per rispondere ai bisogni del territorio".