Sostenibilità, Procaccini: "Elettrificazione forzata parte delle criticità scorsa legislatura europea"

Milano, 28 mag. (Adnkronos) – “L'elettrificazione forzata dei nostri sistemi produttivi è uno degli elementi più difficili all'interno di una colossale criticità creata nella scorsa legislatura europea da un eccesso di ideologismo e di pregiudizio”. È intervenuto così Nicola Procaccini, membro del Parlamento Europeo, rispondendo a una domanda durante l’evento ‘Osservatorio Retail: le prospettive della nuova legislatura europea per le imprese della distribuzione moderna’, organizzato da Federdistribuzione presso l'Ufficio del Parlamento europeo a Milano.

Secondo l’europarlamentare, questa politica è solo una delle problematiche createsi nella legislatura precedente, “animata sicuramente”, specifica “dalla buona causa della decarbonizzazione”, ma con target talmente eccessivi che oggi “ci troviamo ad affrontare i frutti avvelenati di quella stagione politica”.

“In questa legislatura – prosegue Procaccini – si sta cercando di porre rimedio a una legislazione dal mio punto di vista delirante”. Ad esempio, per quanto riguarda il regolamento sugli imballaggi, che “se non fossimo riusciti a bloccarla all'ultimo minuto, avrebbe avuto conseguenze disastrose”.

Tornando al tema dell’elettrificazione, Procaccini spiega come l’Italia abbia un sistema della distribuzione elettrica abbastanza performante: “Ho scoperto recentemente che anche da noi si è verificato lo stesso problema che ha provocato quel catastrofico blackout in Spagna”. La differenza però, aggiunge, è che noi non ce ne siamo accorti perché “grazie a Terna”, siamo riusciti switchare i sistemi e a spegnere la produzione di alcune fonti rinnovabili, evitando così il blackout. “Questo per dire – aggiunge l’europarlamentare – che noi continuiamo a pensare che l’energia sia un fattore troppo delicato per essere lasciato in balia dei furori ideologici”.