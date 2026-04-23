Sostenibilità e giornalismo responsabile: a Milano la conferenza nazionale di Conai

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Conai ha organizzato la prima conferenza nazionale dal titolo “Sostenibilità e giornalismo responsabile”. Un momento di confronto tra istituzioni, giornalisti, imprese e mondo accademico sul ruolo dell’informazione nella transizione ecologica....

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Conai ha organizzato la prima conferenza nazionale dal titolo “Sostenibilità e giornalismo responsabile”. Un momento di confronto tra istituzioni, giornalisti, imprese e mondo accademico sul ruolo dell’informazione nella transizione ecologica. Durante la giornata sono anche stati presentati i dati del progetto Scelta che analizzano come gli italiani si informano sui temi ambientali e quanto si fidano delle diverse fonti.

https://www.youtube.com/watch?v=a00YCh4yDDk