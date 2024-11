Spagna, dentro al parcheggio sommerso dall'alluvione, decine di dispersi

Valencia, 4 nov. (askanews) – La polizia spagnola usa droni e cani per continuare a cercare persone disperse nelle aree difficili da raggiungere come tunnel o garage allagati dopo le inondazioni mortali nella regione di Valencia. Nonostante le speranze di trovare ancora sopravvissuti siano minime. È il peggior disastro in Spagna da decenni, con un bilancio di 217 morti e speranze sempre più basse di trovare sopravvissuti. Le autorità avvertono che il bilancio delle vittime potrebbe ancora aumentare.

Ovunque nella regione di Valencia ci sono scene apocalittiche. Camion e automobili ribaltati e schiacciati giacciono lungo le strade invase dal fango nel complesso industriale di Loriguilla, nei pressi di Valencia, in Spagna, colpito dalle inondazioni.