Home > Flash news > Spagna: Fontana, 'cordoglio e vicinanza'

Spagna: Fontana, 'cordoglio e vicinanza'

default featured image 3 1200x900

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Esprimo il più sentito cordoglio per le vittime dell’incidente ferroviario in Andalusia e rivolgo la mia vicinanza ai loro familiari. Un pensiero ai feriti. In questo momento di dolore, desidero far giungere al popolo spagnolo la solidarietà mia p...

di Pubblicato il

Roma, 18 gen (Adnkronos) – "Esprimo il più sentito cordoglio per le vittime dell’incidente ferroviario in Andalusia e rivolgo la mia vicinanza ai loro familiari. Un pensiero ai feriti. In questo momento di dolore, desidero far giungere al popolo spagnolo la solidarietà mia personale e della Camera dei deputati”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.