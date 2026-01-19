Spagna: incidente ferroviario, Sanchez 'notte di profondo dolore'

Madrid, 19 gen. (Adnkronos) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha parlato di "una notte di profondo dolore" dopo "il tragico incidente ferroviario" avvenuto ieri sera nel sud della Spagna, che ha causato almeno 21 vittime. "Nessuna parola può lenire un ...

Madrid, 19 gen. (Adnkronos) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha parlato di "una notte di profondo dolore" dopo "il tragico incidente ferroviario" avvenuto ieri sera nel sud della Spagna, che ha causato almeno 21 vittime. "Nessuna parola può lenire un dolore così grande, ma voglio che sappiate che l'intera nazione è al vostro fianco in questi momenti così difficili", ha scritto su X, esprimendo "le sue più sincere condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime".