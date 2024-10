Spagna: L. Fontana, 'vicini a comunità Valencia, profondo cordoglio per vittime'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Mi stringo alla comunità di Valencia e di tutte le aree duramente colpite in queste ore dalle piogge torrenziali. Esprimo profondo cordoglio per le vittime e rivolgo un pensiero ai loro familiari e a chi sta prestando soccorso per portare aiuto e assistenza a...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Mi stringo alla comunità di Valencia e di tutte le aree duramente colpite in queste ore dalle piogge torrenziali. Esprimo profondo cordoglio per le vittime e rivolgo un pensiero ai loro familiari e a chi sta prestando soccorso per portare aiuto e assistenza alla popolazione. Siamo vicini alla Spagna in questo difficile momento". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.