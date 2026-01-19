Madrid, 19 gen. (Adnkronos/Afp) – La collisione di ieri tra due treni ad alta velocità nel sud della Spagna ha causato almeno 21 morti e il ricovero in ospedale di 30 persone ferite. Questo il bilancio comunicato oggi dal ministro dei Trasporti Oscar Puente.
Spagna: Madrid, '21 morti e 30 ricoverati a causa incidente ferroviario'
