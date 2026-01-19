Spagna: Renzi, 'che dolore, un pensiero commosso'

Roma, 18 gen (Adnkronos) – "Che dolore le notizie che arrivano dalla Spagna. Alle famiglie delle vittime e ai feriti va il nostro pensiero commosso". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews sull'incidente ferroviario in Spagna.
