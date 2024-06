Spara alla ex moglie ma la pistola si inceppa: 87enne fermato dai vicini e arrestato

Un uomo di 87 anni è stato fermato dai vicini e poi arrestato per aver tentato di uccidere la sua ex moglie.

Un uomo di 87 anni ha cercato di uccidere la ex moglie, ma la pistola si è inceppata. L’uomo ha continuato colpendola con un bastone e cercando di strangolarla ma è stato fermato dai vicini di casa.

Un pensionato di 87 anni ha cercato di uccidere la ex moglie di 78 anni ma la pistola si è inceppata. Il tentato omicidio si è consumato nella villetta di Pedara, in provincia di Catania, in cui i due vivevano separati. L’ex dipendente delle ferrovie, originario di Caserta, non si è arreso e ha colpito la donna alla testa con il calcio della pistola, ma lei è riuscita a disarmarlo. Il pensionato ha continuato ad aggredirla, colpendola con il bastone che usava per camminare, e poi ha cercato di strangolarla. I vicini di casa hanno sentito le urla di dolore della donna e sono intervenuti bloccando l’uomo e portando via la donna fino all’arrivo dei Carabinieri.

Uomo di 87 anni arrestato e accusato di tentato omicidio

Secondo quanto riportato, il tentato omicidio potrebbe essere legato a un contenzioso economico tra i due ex coniugi. Gli agenti hanno sequestrato la pistola usata dal pensionato, trovata in terra nella villetta, con il numero di matricola cancellato. La vittima è stata portata in ospedale ad Acireale con diverse ferite, ma è rimasta vigile ed è stata sentita dai Carabinieri. L’87enne è accusato di tentato omicidio e ricettazione di arma da fuoco e dopo essere stato interrogato è stato condotto in una struttura protetta agli arresti domiciliari.