Nella giornata di ieri, mercoledì 10 aprile, un uomo di 66 anni originario di Macerata, ma residente a Rimini, è stato arrestato. Si tratta di un ex poliziotto accusato di maltrattamenti nei confronti della ex moglie, una donna di 75 anni. I due erano separati ma continuavano a vivere insieme. I vicini hanno sentito spesso richieste di aiuto da parte della donna e urla disperate. Sono loro che hanno lanciato l’allarme, dando il via alle indagini. Gli investigatori hanno ricostruito una lunga storia di maltrattamenti, aggressioni e violenze.

Una storia di violenze ripetute ai danni della ex moglie

La donna è stata spinta a terra e contro il muro diverse volte e ha ricevuto schiaffi e strattoni, ma anche minacce di morte. La situazione è stata confermata anche dai parenti e dai figli della vittima. L’ex poliziotto è stato arrestato, mentre la donna è stata affidata alle cure di forze dell’ordine e psicologi. Le condizioni della donna erano note ai parenti, con cui si era sfogata. Non è chiaro da quanto tempo la 75enne vivesse in queste condizioni, né da quanto i due fossero separati.