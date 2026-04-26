Spara tre volte contro la palazzina di fronte, poi si toglie la vita

(Adnkronos) - Prima ha esploso tre colpi di arma da fuoco contro una palazzina, poi, con la stessa pistola, si è tolto la vita. E' successo nel pomeriggio di sabato 25 aprile nel comune di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia. A compiere il gesto un uomo di 71 anni. I tre colpi stati indiriz...