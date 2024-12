Speleologa intrappolata, si accorciano tempi: presto fuori dalla grotta

Bergamo, 17 dic. (Adnkronos) – Potrebbe uscire nella notte la barella con Ottavia Piana, la speleologa rimasta ferita e intrappolata sabato sera a Bueno Fonteno, potrebbe essere fuori dalla grotta. Lo fa sapere il Soccorso Alpino impegnato con 126 tecnici nelle operazioni di soccorso, che annuncia per domattina un punto stampa a Fonteno.

L'ultimo tratto, si spiega, è stato percorso più velocemente del previsto, grazie ai tratti disostruiti in precedenza e per la valutazione dei sanitari di evitare soste prolungate. Lo stesso tratto, lo scorso anno durante l'intervento, era stato percorso in circa 12 ore.

Le condizioni dell'infortunata, costantemente monitorata dal personale sanitario del Soccorso alpino e speleologico, sono stabili. Le comunicazioni tra l'esterno e l'interno della grotta sono garantite da un cavo telefonico che i soccorritori hanno posizionato lungo tutto il percorso delle operazioni di soccorso.

ino a questo momento sono stati impegnati 126 tecnici del Soccorso alpino e speleologico che hanno formato 5 squadre di soccorso: alcune dedicate al trasporto della barella, altre ad anticiparne il passaggio provvedendo a disostruire dei tratti che successivamente potrebbero risultare problematici – anche con l'utilizzo di piccole cariche esplosive.