Spionaggio: Conte, 'fatto gravissimo, spiegazione governo non torna'**

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – "Da quello che emerge siamo di fronte a un fatto gravissimo. Vengono spiati giornalisti e questo è di una gravità inaudita in una democrazia. E se poi l'azienda decide di interrompere un contratto per ragioni etiche, nella prima spiegazione del governo c'è qualcosa che non torna… Il governo deve spiegare come e perchè si è interrotto il rapporto. La situazione è seria e accresce l'imbarazzo in cui il governo ci pone". LO dice Giuseppe Conte a L'Aria he Tira su La7.

Al leader M5S viene chiesto se da presidente del Consiglio avesse notizia dal contratto con l'azienda israeliana, Conte risponde: "Non sono mai sceso a livello di singolo contratto e quindi non potrei dire a quando risale questo contratto ma il problema non il contratto ma l'uso che se ne è fatto".