Stalking nei confronti di una ragazzina: arrestato 48enne

Un uomo di 48 anni è stato arrestato per stalking nei confronti di una ragazzina di soli 12 anni. La seguiva fino a casa e si appostava davanti alla sua scuola.

Un uomo di 48 anni è stato arrestato per stalking. Si è appostato davanti all’abitazione di una 12enne per ben sette volte, provando a contattarla al citofono. “Aprimi il portone, fammi entrare in casa” le diceva. L’uomo ha iniziato a seguirla e a perseguitarla più di un mese fa. Si è appostato davanti alla scuola della ragazzina, in attesa che uscisse dalle lezioni. La piccola ha iniziato a spaventarsi e insieme a sua sorella ha deciso di far scattare l’allarme.

Stalking nei confronti di una ragazzina: “Aiuto, un uomo ci segue”

La 12enne stava rientrando a casa insieme alla sorella, quando hanno deciso di far scattare l’allarme. Stavano rientrando a casa da scuola quando si sono accorte che l’uomo le stava seguendo. Sono corse a casa ma mentre entravano l’uomo ha cercato di entrare con violenza, urlando di farlo entrare. A quel punto le due ragazzine hanno chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno subito arrestato il 48enne. Poco dopo sono arrivati anche i genitori della ragazzina, che hanno spiegato di conoscere già l’uomo, che perseguitava da tempo la figlia.