La comunità di Acerra è stata travolta dal dolore per la tragica morte di Anna Accardi, 75 anni, e Rosaria Sgherzi, 49 anni, madre e figlia. Le due donne sono decedute in un drammatico incidente stradale all’incrocio San Matteo, lungo la statale 272, lo scorso 16 dicembre. Oggi si celebra l’ultimo saluto.

Incidente all’incrocio San Matteo della Statale 272

Le due donne hanno perso la vita nello scontro tra la loro Fiat Panda e una Fiat 500X, condotta da un 36enne, rimasto ferito ma le cui condizioni non sono gravi. La donna di 49 anni è morta sul colpo, mentre la madre è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale.

A bordo della Fiat Panda viaggiava anche una giovane donna di 23 anni, parente delle vittime, che è rimasta ferita gravemente ed è tuttora ricoverata in ospedale.

Questo incrocio, soprannominato il bivio della morte, tra San Severo e San Marco in Lamis, nel cuore della provincia di Foggia, è tristemente noto per la sua pericolosità, avendo già fatto da scena a numerosi incidenti, spesso mortali. La situazione è stata più volte denunciata come un’emergenza da affrontare e risolvere.

Incidente all’incrocio San Matteo della Statale 272: i funerali delle vittime

I funerali delle vittime si terranno oggi, 20 dicembre, presso la chiesa Maria Santissima Annunziata di Acerra. Successivamente, la salma di Rosaria Sgherzi proseguirà verso Rodi Garganico, cittadina dove la donna viveva insieme al compagno e ai figli, e dove sarà tumulata.

La comunità di Acerra è sconvolta dalla tragedia, poiché entrambe erano due persone molto conosciute. Le circostanze dell’incidente sono ancora sotto inchiesta da parte delle autorità.