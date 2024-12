Tragico incidente sulla bretella che collega Lecce-Melendugno alla tangenziale est, nel territorio di Lizzanello. Nello scontro tra il furgone e uno scooter ha perso la vita Antonio Camastra, 63 anni, allenatore delle giovanili del Lecce Women.

Incidente tra furgone e scooter a Lecce

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre, a Lizzanello. Antonio Camastra, 63 anni, allenatore delle giovanili del Lecce Women e membro del Lecce Calcio, ha perso la vita nello scontro tra il suo scooter e un furgone. Quest’ultimo, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta e lo ha travolto. Per Camastra ogni tentativo di soccorso è stato vano: nonostante i tentativi di rianimare la vittima, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Lecce per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Lo scontro avrebbe causato significativi rallentamenti nel tratto stradale.

Incidente tra furgone e scooter a Lecce: le indagini

Secondo le prime indiscrezioni, il furgone avrebbe perso una gomma per un guasto allo pneumatico, ma le cause sono ancora da accertare. L’intervento delle forze dell’ordine si rivelerà fondamentale per stabilire eventuali responsabilità.