Ennesimo incidente stradale avvenuto sulle strade italiane, in questo caso lo schianto è accaduto a Pozzolo Formigiaro, in provincia di Alessandria ed ha visto coinvolte due auto.

Un botto tremendo

Le due auto stavano procedendo in direzione opposta quando una delle due, forse per una manovra di sorpasso o per un malore di chi la guidava si è trovata di fronte l’altra auto e non ha potuto evitarla.

La forza dello scontro ha scaraventato entrambe le vetture nei campi circostanti. Una delle due, una Fiat 600 ha avuto la peggio complice anche le dimensioni ridotte e la mancanza dei dispositivi di sicurezza odierni.

Ferita gravemente una donna

La conducente della Fiat 600, una donna che ha riportato gravi conseguenze che hanno fatto sì che venisse ricoverata in ospedale. La prognosi resta attualmente riservata e qualora il quadro clinico dovesse migliorare si avranno aggiornamenti.

Purtroppo le strade si macchiano nuovamente di sangue, a pochi giorni dal nuovo codice della strada che è stato varato anche per ridurre gli incidenti stradali, piaga nel nostro paese.

Il conducente della seconda auto coinvolta non ha riportato ferite serie. Da stabilire le cause del sinistro, sul posto sono intervenuti: polizia, vigile del fuoco e personale del 118.