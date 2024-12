Un tragico incidente stradale

Un incidente stradale ha scosso la comunità di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, dove due donne, rispettivamente di 49 e 75 anni, hanno perso la vita in un sinistro avvenuto lungo la provinciale 272. Le due vittime viaggiavano a bordo della stessa vettura, insieme a una giovane di 23 anni, quando sono state coinvolte in un violento impatto con un’altra auto. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Le conseguenze dell’incidente

Il sinistro ha avuto conseguenze devastanti. La vettura su cui viaggiavano le due donne si è ribaltata, causando la morte immediata di entrambe. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno lavorato per estrarre i feriti e garantire la sicurezza della zona. Il conducente dell’altra auto, un uomo di 36 anni, è rimasto ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni sono attualmente monitorate dai medici, ma non sono state rese note ulteriori informazioni sulla sua salute.

Un appello alla sicurezza stradale

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla necessità di una maggiore sicurezza stradale. Gli incidenti come questo non solo causano perdite incolmabili, ma lasciano anche famiglie distrutte e comunità in lutto. È fondamentale che tutti gli automobilisti rispettino le norme del codice della strada e prestino attenzione alla guida, soprattutto in tratti stradali che possono presentare rischi. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le campagne di sensibilizzazione per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.