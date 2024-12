Incidente sul lavoro a Giugliano in Campania: operaio in gravi condizioni dop...

Incidente sul lavoro a Giugliano in Campania: operaio in gravi condizioni dop...

Un operaio di una ditta per la riqualificazione è caduto da 6 metri a Giugliano in Campania, dopo il cedimento di un lucernario

Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Santa Maria a Cubito, dove si trova il mercato ortofrutticolo per un incidente sul lavoro.

Incidente sul lavoro a Giugliano in Campania

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 dicembre, un operaio di una ditta incaricata della riqualificazione dell’area è caduto da circa sei metri mentre ispezionava il tetto di un capannone. La caduta sarebbe stata causata dal cedimento di un lucernario in plastica che non ha retto il suo peso.

La caduta ha causato al 37enne ferite gravi, che hanno reso necessario il trasporto in ospedale a Pozzuoli in codice rosso, dove è attualmente in prognosi riservata. Al momento, non sono note ulteriori informazioni in merito alla sua identità e alle sue condizioni di salute.

Incidente sul lavoro a Giugliano in Campania: le indagini

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che hanno avviato un’indagine per fare luce sulla dinamica dei fatti.

Dopo l’incidente avvenuto al mercato di via Santa Maria a Cubito, i Carabinieri, insieme all’ASL Napoli 2 Nord e al Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno avviato le indagini. In queste ore, sarà fondamentale accertare eventuali responsabilità e verificare le norme di sicurezza presenti sul luogo di lavoro.