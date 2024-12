Stellantis: Imparato, mia ossessione è mantenere attività in Italia**

Torino, 12 dic. - (Adnkronos) - "La mia ossessione e’ mantenere le attività di Stellantis in Italia". Lo ha detto il responsabile Europa allargata di Stellantis, Jean-Philippe Imparato incontrando la stampa al termine dell’incontro con i sindacati in vista dell’inc...

Torino, 12 dic. – (Adnkronos) – "La mia ossessione e’ mantenere le attività di Stellantis in Italia". Lo ha detto il responsabile Europa allargata di Stellantis, Jean-Philippe Imparato incontrando la stampa al termine dell’incontro con i sindacati in vista dell’incontro in programma martedì prossimo al Mimit. "Con i sindacati – ha spiegato – sono state due ore di discussione e di confronto ma anche di proposte per fare dell’Italia il centro della strategia di Stellantis". Il manager ha ribadito che "tutti sappiamo che il 2025 sarà un anno difficile, di enormi trasformazioni ma dobbiamo essere tutti uniti".