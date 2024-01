Stellantis: Pd, 'governo ammette che 1mln di auto obiettivo non raggiungibile'

Roma, 31 gen (Adnkronos) - "Oggi il Governo, rispondendo in commissione alla Camera ad una nostra interrogazione sugli impegni assunti da Stellantis con l'esecutivo, ha dovuto ammettere che la multinazionale non produce né raggiungerà il milione di autoveicoli prodotti in Ita...

Roma, 31 gen (Adnkronos) – "Oggi il Governo, rispondendo in commissione alla Camera ad una nostra interrogazione sugli impegni assunti da Stellantis con l'esecutivo, ha dovuto ammettere che la multinazionale non produce né raggiungerà il milione di autoveicoli prodotti in Italia, una realtà molto diversa dalle rassicurazioni che lo stesso Governo ha dato più volte in questi mesi". Lo dicono i deputati Pd Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro, e Vinicio Peluffo, capogruppo in commissione Attività produttive.

"Si tratta di una amara verità che conferma tutte le nostre preoccupazioni, e quelle dei sindacati. Il sottosegretario al Ministero delle Imprese, illustrando la strategia del governo, ha unicamente sottolineato l'esigenza di operare sul sistema degli incentivi, senza alcuna condizionalità -proseguono-. Una strategia molto distante dalla postura muscolare mostrata dalla premier Meloni nei confronti del colosso dell'automotive in conferenza stampa di inizio anno, a favore di telecamere".