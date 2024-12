Stellantis: Rampelli (FdI), 'Italia al centro della produzione in Europa'

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Dal tavolo Stellantis al Mimit sembrerebbero emergere scenari importanti per la produzione in Italia. In particolare, per la conferma da parte del responsabile europeo Jean Philippe Imparato secondo cui Torino avrà un ruolo centrale per l’azienda e Miraf...

Roma, 17 dic (Adnkronos) – "Dal tavolo Stellantis al Mimit sembrerebbero emergere scenari importanti per la produzione in Italia. In particolare, per la conferma da parte del responsabile europeo Jean Philippe Imparato secondo cui Torino avrà un ruolo centrale per l’azienda e Mirafiori sarà il centro globale della divisione veicoli commerciali, al momento unico sito al mondo per i test di sviluppo delle batterie elettriche". Lo dice il vicepresidente della Camera dei deputati ed esponente di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli.

"Inoltre, Modena sarà il polo dell’alta gamma e a Melfi, in Basilicata, sbarcherà la produzione della nuova Jeep Compass, la Lancia Gamma e le nuove DS. Se quanto annunciato al tavolo Stellantis del Mimit si dovesse concretizzare, come ci auguriamo, ci troveremmo di fronte a una posizione nuovamente centrale dell’Italia facendo di colpo sparire tutte le crisi annunciate", prosegue.

"Grazie alla difesa del Governo italiano e alla caparbietà del Presidente Giorgia Meloni, Stellantis potrebbe assicurare il suo legame con la nazione da cui Fiat si origina, grazie ai tanti contributi offerti dal popolo italiano. Poniamo così fine alla stagione dei Governi che limitavano le loro iniziative a mere annunciazioni assistendo alla distribuzione vergognosa dei dividendi tra gli azionisti”, conclude Rampelli.