Strade scolastiche: il 25 ottobre torna Street For Kids in Italia

Genitori e bambini chiedono strade più sicure e spazi per giocare in 15 città italiane

Il ritorno di Street For Kids in Italia

Il 25 ottobre, un evento di grande rilevanza sociale si svolgerà in 15 città italiane, tra cui Roma, Milano, Firenze e Napoli. Street For Kids è una mobilitazione che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di strade scolastiche sicure e percorsi casa-scuola protetti. Questa iniziativa, che ha preso piede anche in altre città europee, coinvolge genitori, insegnanti e bambini, tutti uniti per chiedere un ambiente urbano più sicuro e vivibile per i più piccoli.

Attività e azioni previste

Durante la giornata, sono previste diverse attività, tra cui blocchi del traffico automobilistico nelle strade adiacenti alle scuole, attraversamenti pedonali e giochi per i bambini. Inoltre, verranno organizzate pedalate collettive e pedibus, dove genitori e bambini si accompagneranno a scuola a piedi o in bicicletta. Queste azioni non solo mirano a sensibilizzare, ma anche a creare un senso di comunità e di responsabilità condivisa per la sicurezza stradale.

Un’iniziativa in crescita

Questa è la sesta edizione di Street For Kids in Italia, un evento che ha visto crescere la partecipazione negli anni, con circa 10.000 persone coinvolte in oltre 100 eventi. Tuttavia, nonostante i progressi, l’Italia è ancora lontana dai numeri di altre città europee come Londra, Parigi e Barcellona, che hanno già implementato centinaia di strade scolastiche. Le città italiane, come Milano e Torino, stanno iniziando a progettare e realizzare queste infrastrutture, ma c’è ancora molto lavoro da fare.

Colorare le strade per la sicurezza

Il 25 ottobre, i bambini parteciperanno a due attività principali: il Micro-Pedibus e l’iniziativa Unisci i puntini. Con l’uso di gessetti colorati, i bambini segneranno i percorsi stradali che desiderano vedere messi in sicurezza. Questa idea, originaria del Belgio, rappresenta un modo creativo per coinvolgere i più giovani nella lotta per strade più sicure. Le linee tracciate dai bambini simboleggeranno non solo i percorsi da proteggere, ma anche la necessità di costruire città a misura di bambino.