Strage Cutro: visita a sorpresa Piantedosi, rende omaggio a vittime senza nome cimitero**

Palermo, 23 feb. (Adnkronos) – Visita a sorpresa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Crotone e a Cutro, alla vigilia dell'anniversario della strage di migranti che un anno fa provocò la morte di almeno 94 persone tra cui una cinquantina di bambini. Molti migranti non furono ritrovati. Piantedosi ha incontrato in Prefettura a Crotone il Prefetto, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, e i sindaco di Crotone e di Cutro. Poi si è recato nel 'Giardino di Ali', realizzato in omaggio al bambino rimasto senza identità nella strage. Piantedosi si è poi recato anche al cimitero di Cutro, dove sono sepolti nove migranti, di cui 5 senza nome tra cui un bimbo di 8 anni.