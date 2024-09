Strage di Paderno Dugnano, i vicini della famiglia: “Mai una lite, erano uniti e felici”

Riccardo, di soli 17 anni, ha confessato di aver ucciso il padre, la madre e il fratellino, dopo ore di interrogatorio. I vicini di casa non possono credere che sia accaduta una cosa del genere.

Strage di Paderno Dugnano: i vicini sono sotto shock

I vicini di casa della famiglia sterminata a Paderno Dugnano non possono credere a quanto accaduto. Loro che conoscevano i membri della famiglia, non riescono a darsi pace. “È impossibile” ha commentato un vicino di casa, Andrea, come riportato dal Corriere. All’alba di domenica 1 settembre, i carabinieri hanno trovato in quella casa i corpi del papà, della mamma e del fratellino del 17enne. Le vittime sono Fabio C., 51 anni compiuti la sera prima, titolare dell’impresa V.M.F. Costruzioni, Daniela A., 49 anni, che tempo fa aveva un negozio di intimo a Cinisello Balsamo, e Lorenzo, 12 anni. Riccardo, di 17 anni, ha confessato il triplice omicidio dopo ore di interrogatorio. La famiglia, agli occhi di tutti, sembrava “unita” e “felice“. Non risultano interventi delle forze dell’ordine o dei servizi sociali.

“Era la famiglia del Mulino Bianco” ha dichiarato qualche vicino. “Sembra banale dirlo, ma davvero sembravano la famiglia del Mulino Bianco. Non s’erano mai sentite nemmeno liti in casa. Erano da poco tornati dalle vacanze. Alle 2 ho sentito le sirene. Ho pensato potessero essere dei ladri: questa zona di recente è stata bersagliata. Poi ho visto le ambulanze. Al mattino ho capito” ha aggiunto il vicino, che ha sottolineato più volte che non riesce a crederci. Era amico di Fabio grazie anche alla conoscenza tra i figli, che avevano frequentato elementari e medie nella stessa classe. Difficile credere che il compagno di classe della figlia abbia commesso un triplice omicidio.