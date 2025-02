Strage Erba: udienza in Cassazione il 25 marzo su istanza revisione

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - E' fissata per il prossimo 25 marzo, davanti alla quinta sezione della Cassazione, l'udienza pubblica per discute del ricorso presentato dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba, contro la decisione della Co...

Milano, 17 feb. (Adnkronos) – E' fissata per il prossimo 25 marzo, davanti alla quinta sezione della Cassazione, l'udienza pubblica per discute del ricorso presentato dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba, contro la decisione della Corte d'appello di Brescia di dichiarare "inammissibile" l'istanza di revisione. La difesa, con in testa il legale Fabio Schembri, riproporrà in Cassazione la questione delle "nuove prove", finora non ammesse, che a dire degli avvocati dei coniugi Romano scagionerebbero la coppia condannata in via definitiva per il quadruplice omicidio dell'11 dicembre 2006.